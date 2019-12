Inter-Barcellona, Messi non convocato da Valverde per la Champions

L'argentino non è stato inserito nella lista dei convocati dell'allenatore del Barcellona per la sfida contro l'Inter, decisiva per i nerazzurri ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions. I catalani, già certi del primo posto nel girone, lasciano a casa anche Piqué e Sergi Roberto. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno alle 21.00