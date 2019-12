L'attaccante polacco e il centrocampista brasiliano tornano a disposizione di Ancelotti per la gara decisiva per il cammino europeo del Napoli. Non ci sarà Maksimovic, che ha riportato una lesione muscolare al retto femorale

Ci sono anche Arkadiusz Milik e Allan tra i convocati di Carlo Ancelotti per la prossima sfida del Napoli contro il Genk, decisiva per il cammino della squadra europea in Champions League. Milik, che nelle ultime settimane si era allenato parzialmente in gruppo, è assente dallo scorso 5 novembre a causa di una lesione ai muscoli addominali. Allan, invece, non gioca dall'ultima gara di Champions contro il Liverpool (27 novembre), nella quale ha riportato l'infrazione della nona e della decima costola sinistra in seguito a un trauma contusivo. I due giocatori sono recuperati dai rispettivi infortuni e saranno a disposizione in vista del match in programma martedì 10 dicembre al San Paolo valido per la sesta e ultima giornata del girone E: al Napoli basterà un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale.

Out Maksimovic

Se Milik e Allan sono recuperati, Ancelotti dovrà fare i conti con una nuova assenza nella gara decisiva non solo per il cammino europeo del Napoli ma anche per il suo futuro sulla panchina azzurra. Oltre a Ghoulam e Tonelli (per i due solo lavoro personalizzato), non ci sarà Nikola Maksimovic. Il difensore, infatti, ha riportato una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale destro e non è stato convocato.

L'elenco dei convocati

Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti per Napoli-Genk: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.