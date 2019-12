10/10

1. INTER-BARCELLONA (10 dicembre 2019, fase a gironi Champions League, stadio San Siro)



Aspettando i numeri ufficiali, si sa soltanto che Inter-Barcellona si prepara a battere (e di parecchio) il record di incassi per il calcio italiano che era stato stabilito lo scorso ottobre in Inter-Juve: si sfioreranno gli 8 milioni di euro con circa 72mila spettatori, nonostante non ci sarà il tutto esaurito a causa di un settore ospiti che rimarrà semivuoto