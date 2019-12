Sono 23 i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Tre i grandi assenti. In Germania mancheranno infatti De Ligt, Douglas Costa e Ramsey. Il difensore olandese non ha partecipato insieme ai compagni alla rifinitura prima della partenza per la Germania, effettuando solamente lavoro personalizzato in palestra. Per lui riposo precauzionale, dopo aver giocato interamente 10 delle ultime 11 partite in bianconero. L'esterno brasiliano e il centrocampista gallese invece stanno recuperando dagli affaticamenti che gli avevano fatto saltare l'ultima gara di campionato all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Sarri spera così di recuperarli in vista della partita contro l'Udinese. A centrocampo mancheranno inoltre Khedira e Bentancur. Per il primo il rientro è previsto solo nel 2020, mentre l'uruguayano potrebbe recuperare già per la Supercoppa contro la Lazio prevista per il 22 dicembre.

I convocati

Vista l'assenza di De Ligt e il lungodegente Chiellini, opportunità al centro della difesa per uno tra Rugani e Demiral. Questa la lista completa dei convocati bianconeri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Gozzi; Pjanic, Matuidi, Rabiot, Muratore, Portanova; Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi