Napoli-Genk: il menu del pranzo Uefa e una torta babà da Champions. FOTO

A Milano, i dirigenti di Inter e Barcellona si sono incontrati da Cracco per il consueto pranzo Uefa. Quelli di Napoli e Genk hanno scelto D’Angelo Santa Caterina al Vomero per iniziare, seduti comodamente a tavola, una sfida importantissima che può dare al club di Aurelio De Laurentiis la qualificazione agli ottavi di Champions League. A guidare le ‘delegazioni’, per il Napoli il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Per la squadra belga il presidente Peter Croonen. Presente anche il direttore sportivo Giuntoli. Aperitivo, antipasto, secondo e ‘dolcezza Uefa’: una torta babà… davvero da Champions.