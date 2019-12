Come nelle favole. Segnare un gol segnato a tempo quasi scaduto è di per sé una sensazione bellissima. Emozione che diventa straordinaria se a metterla dentro è un portiere, salito in area di rigore per un ultimo disperato tentativo di evitare la sconfitta. L'impresa è riuscita un paio di stagioni fa a Brignoli, nel recupero di Benevento-Milan, e l'ha ripetuta mercoledì un suo giovane collega. Il protagonista, in questo caso, è stato Senne Lammens, estremo difensore del Brugge. Il classe 2002 si è preso la scena in Youth League, trovando il gol del pari al 95' contro i pari età del Real Madrid: è avanzato nei 16 metri avversari per provare a sfruttare l'ultimo calcio d'angolo e, di testa, ha trovato l'angolo perfetto per firmare il definitivo 2-2. Una rete che ha sigillato la qualificazione del club belga come secondo classificato nel girone e che ha regalato a Lammens una delle giornate più belle della sua vita, celebrata a più riprese da compagni di squadra e non solo. Il gol ha fatto il giro del mondo: il giovane portiere spera solo che sarà la prima di tante partite indimenticabili nella sua carriera.