Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Juventus

L'urna di Nyon decreterà la prossima avversaria della Juve agli ottavi di Champions League: ecco tutte le avversarie che potrebbero essere incrociate dai bianconeri, con il Real (secondo alle spalle del PSG nel proprio girone) pericolo numero uno. Il sorteggio sarà in diretta lunedì 16 dicembre alle 12 su Sky Sport 24 e in live streaming su SkySport.it

La Juventus si prepara a conoscere la prossima avversaria negli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Sarri ha dominato il gruppo D, vinto con 16 punti sull’Atletico di Simeone, e affronterà una delle seconde classificate. Il sorteggio si terrà a Nyon lunedì 16 dicembre (diretta su Sky Sport 24 e in live streaming su SkySport.it). In rappresentanza del club ci sarà il vicepresidente, Pavel Nedved. Agli ottavi non si possono affrontare squadre dello stesso Paese: per questo Atalanta e Napoli non potranno incrociare i bianconeri. Sono così cinque le possibili avversarie della Juve: Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund e Lione. Vediamo quelle più probabili secondo un gioco statistico.

Chelsea e Real Madrid le più probabili

Oltre alla regola che prevede incroci tra club della stessa nazione solo dai quarti di finale in poi, c’è un altro meccanismo che influisce sugli accoppiamenti: la prima estratta è sempre una seconda. Alla luce di questi diktat, ecco che Chelsea (21.67%) e Real Madrid (21.15%) sono le squadre più probabili secondo la statistica. A seguire il Tottenham (20.72%), il Borussia Dortmund (20.01%) e il Lione (16.46%).