Juve, Cristiano Ronaldo: "Tridente? Col lavoro si può fare anche in sfide più importanti"

Il primo esperimento dal primo minuto che l'ha visto in campo insieme a Dybala e Higuain, è andato bene. Per il portoghese si può rifare: "L'importante è continuare a seguire l'allenatore e giocare bene". CR7 soddisfatto anche per i tre punti contro l'Udinese: "Ci siamo divertiti, potevamo segnare anche di più ma va bene così"