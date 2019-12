Sarà il Valencia l'avversaria dei nerazzurri negli ottavi di Champions, urna benevola a Nyon per la squadra di Gasperini ma poca fortuna per il Papu Gomez: come pubblicato su Instagram, durante il sorteggio il capitano dell'Atalanta era in compagnia dell'amata Linda per negozi. "Amore, restiamo a casa che ci sono i sorteggi", il suo appello non accolto dalla moglie tra le risate dei followers

Storica debuttante qualificata agli ottavi di Champions League, l’Atalanta ha conosciuto il suo destino: ecco il Valencia nella fase ad eliminazione diretta, avversaria da affrontare il prossimo 19 febbraio a San Siro e il successivo 10 marzo nel ritorno al Mestalla. "Era la migliore possibile da affrontare - le parole del presidente Antonio Percassi a Nyon -, poi vedremo come andrà. Il sorteggio poteva andare anche peggio. Per noi è una cosa eccezionale essere qui, è un’esperienza che permetterà al club di crescere ancora". Lo sanno bene i nerazzurri di Gasperini e naturalmente il capitano, Alejandro Gomez, attualmente ai box per un problema muscolare che gli ha negato l’ultima trasferta a Bologna. Protagonista in campo e pure sui social, il Papu ha divertito in mattinata proprio durante l’accoppiamento delle pretendenti alla prossima Champions: come pubblicato su Instagram, mentre l’Atalanta conosceva la sua avversaria, l’argentino accompagnava per negozi la moglie Linda. Uno sforzo non da poco per il leader della Dea, appello non accolto dall’amata: "Amore, guarda che ci sono i sorteggi di Champions. Rimaniamo a casa". Niente da fare, lo shopping non ha risparmiato Gomez e scatenato le risate dei suoi tantissimi followers.