Champions League, calendario e orari delle partite di oggi

Torna la Champions League su Sky Sport, scatta la fase ad eliminazione diretta con i primi due ottavi di finale in programma questa sera. A Madrid, l'Atletico di Simeone è chiamato all'impresa contro il Liverpool. I Reds, detentori del trofeo, sono in fuga verso la Premier mentre in Spagna i Colchoneros sono lontani dalla lotta per il titolo e cercano la rivalsa europea. Fari puntati anche su Borussia Dortmund-Psg: Tuchel contro il suo passato, Haaland contro Icardi.

Il programma completo

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, martedì 18 febbraio ore 21:00. Sky Sport Football e Sky Sport 253

Atletico Madrid - Liverpool, martedì 18 febbraio ore 21:00. Sky Sport Uno (canale 382 del digitale terrestre) e Sky Sport 252