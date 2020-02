Atletico Madrid-Liverpool, dove vedere la partita in tv e streaming

Tornano in campo i campioni in carica del Liverpool, che fanno visita al Wanda Metropolitano all'Atletico Madrid. Bilancio in perfetta parità nei precedenti tra le due squadre che vedono una vittoria per parte e due pareggi (con un totale di quattro gol ciascuno). Nell'unico scontro a eliminazione diretta tra le due squadre, però, fu l'Atletico ad avere la meglio che, non solo eliminò i Reds nella semifinale di Europa League 2009-10, ma alla fine conquistò quella competizione battendo in finale il Fulham. Il Liverpool non riesce a vincere da cinque trasferte consecutive in territorio spagnolo, l'ultima volta però era ancora un ottavo di finale e il luogo del match era proprio Madrid: 0-1 al Santiago Bernabeu contro il Real nella stagione 2008-09. Città che porta bene a Klopp e ai suoi ragazzi e stadio, il Wanda Metropolitano, che porta benissimo visto che la finale della scorsa edizione vinta contro il Tottenham si è svolta proprio nell'impianto che ospita le partite interne dell'Atletico. Riparte dunque da dove era finito, il cammino del Liverpool nella fase a eliminazione diretta della Champions, ma contro avrà un avversario tutt'altro che semplice. I Colchoneros infatti, sotto la guida di Simeone, non hanno mai perso in casa nella fase a eliminazione diretta della Champions (8 vittorie e 4 pareggi).

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Atletico Madrid e Liverpool, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport martedì 18 febbraio alle ore 21.00 sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.