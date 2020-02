Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, dove vedere la partita in tv e streaming

Tuchel torna a casa e affronta il Borussia Dortmund per cercare di scacciare l'incubo degli ottavi di finale, dai quali il Psg è uscito nelle ultime tre edizioni. La gara sarà trasmessa martedì 18 febbraio alle ore 21 in esclusiva sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 253

Thomas Tuchel ritorna a casa: il suo Paris Saint-Germain infatti affronterà agli ottavi di finale il Borussia Dortmund, là dove l'allenatore tedesco è diventato grande. I gialloneri, infatti, nelle ultime cinque stagioni hanno superato gli ottavi di finale in una sola occasione. Era la stagione 2016-17 e alla guida di quella squadra c'era proprio l'attuale tecnico del Psg, in una corsa che si fermò ai quarti proprio contro una squadra francese, il Monaco. Tuchel che è chiamato adesso a interrompere la maledizione che vede i parigini eliminati agli ottavi nelle ultime tre edizioni della Champions e per farlo deve affrontare il proprio passato. Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla fase a gironi dell'Europa League 2010-11, quando entrambe le gare terminarono in parità (1-1 a Dortmund e 0-0 a Parigi). Al Westfalenstadion si affronteranno le due squadre che hanno in rosa i tre giocatori più giovani ad aver segnato almeno tre gol e fornito tre assist tra la scorsa edizione della Champions e quella attuale: da una parte ci sono Jadon Sancho e Achraf Hakimi, dall'altra Kylian Mbappè.

Dove vedere la partita in tv



La partita fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport martedì 18 febbraio alle ore 21 sui canali Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Pietro Nicolodi.