Atalanta Valencia, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming

Una doppia sfida tutta da vivere, in palio l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il primo round del doppio confronto degli ottavi contro il Valencia si giocherà questa sera allo stadio San Siro di Milano, "casa" dell’Atalanta in questa edizione della manifestazione. Una sfida che il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi ha definito come la "più importante della storia dell’Atalanta": un match che i nerazzurri proveranno a indirizzare subito nei binari a loro più congeniali, così da presentarsi alla sfida di ritorno con un vantaggio in chiave qualificazione.

Dove vedere Atalanta-Valencia in tv

La partita tra Atalanta e Valencia, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; a bordocampo ci saranno Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni.