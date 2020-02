Tottenham-Lipsia, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming

José Mourinho rimette piede nella fase a eliminazione diretta della Champions League: lo fa con il suo Tottenham, che ha chiuso il gruppo B della fase a gironi al secondo posto con sei punti di vantaggio sulla terza e alle spalle del Bayern Monaco. Gli Spurs ripartono da un'altra avversaria tedesca, quel Lipsia che è arrivato primo nel Gruppo G con tre lunghezze di vantaggio, ottenendo sette punti su 11 punti in trasferta grazie alle vittorie contro Benfica (2-1) e Zenit (2-0) e al pareggio contro il Lione alla sesta giornata. Werner e soci affrontano per la prima volta nella loro breve storia nelle coppe europee (terza partecipazione, 31 le gare disputate) una squadra inglese, mentre il Tottenham, finalista della scorsa edizione, punta sulla Champions per riscattare un campionato - quinto posto con 40 punti dopo 26 giornate - sin qui privo di grandi soddisfazioni. Affascinante il duello in panchina: il 57enne Mou, 20 anni di carriera e 25 titoli in bacheca, incrocia il 33enne Julian Nagelsmann, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione di allenatori del calcio europeo. Inglesi in emergenza in attacco: alla lista degli indisponibili che includeva già Harry Kane si è aggiunto Son. Gli unici disponibili ora risultano essere Lucas Moura, eroe della scorsa edizione di Champions, Steven Bergwijn, arrivato a gennaio dal Psv, e il 18enne Troy Parrott.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Tottenham e Lipsia, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport mercoledì 19 febbraio alle ore 21 sui canali Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggiero.