Esordio assoluto per Leo Messi al San Paolo, nello stadio in cui il suo "maestro" Diego Armando Maradona è stato il re per 7 anni. Il fuoriclasse argentino "assaggia" il terreno di gioco alla vigilia dell'andata degli ottavi tra Napoli e Barcellona ed è subito magia...

MESSI ENTRA A 'CASA' MARADONA: IL VIDEO