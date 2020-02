Napoli-Barcellona sui social: Messi accanto a Maradona

L’Argentina, il Barcellona e quel filo conduttore che porta inevitabilmente a Napoli, nella città che per sette anni è stata ai piedi di Diego Armando Maradona. La sfida tra gli azzurri e i catalani è ancor più suggestiva, perché al San Paolo arriverà per la prima volta Leo Messi, indiscutibilmente il giocatore più simile al Pibe de Oro per genio e talento. Anche sui social, i due club stanno postando foto e video di questi campioni, tra passato e presente. Ed è proprio ciò che scrive il Barça su Instagram, come didascalia che accompagna un’immagine in cui Messi e Maradona si abbracciano. Il Napoli invece ha racchiuso in un minuto delle splendide giocate dei due, con alcune immagini che finiscono praticamente per sovrapporsi. "Il San Paolo che fa la storia del calcio" si legge su Twitter in testa al video.