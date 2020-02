Chelsea-Bayern Monaco, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

La Champions League entra sempre più nel vivo con la fase a eliminazione diretta. La settimana scorsa i primi incontri degli ottavi disputati, adesso altre sfide piene di fascino come quella che vedrà affrontarsi Chelsea e Bayern Monaco. Alle ore 21 a Stamford Bridge si giocherà infatti la gara di andata degli ottavi di finale: un match dal pronostico incerto e tutto da vivere, tra due delle formazioni candidate ad andare fino in fondo nella competizione.

Dove vedere Chelsea-Bayern Monaco

La partita tra Chelsea e Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21 a Stamford Bridge, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan. Diretta gol (telecronaca del match di Geri De Rosa) su Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Il match sarà visibile in streaming sull’app Sky Go.