I CONVOCATI PER LIONE: Sarri porta tutta la squadra a Lione per la sfida di Champions League. Ci sono anche Pjanic e Higuain, che hanno saltato l'ultima partita di campionato. Sull'aereo per la Francia anche Khedira e Douglas Costa, che però difficilmente andranno in panchina

JUVE, IL VIDEO DELLA PARTENZA DA TORINO