Cristiano Ronaldo si è scaldato in vista del Lione durante la rifinitura alla Continassa. Il portoghese non ci sta a perdere, nemmeno in allenamento. Ecco che al centro del torello ha provato un disperato recupero per non far arrivare gli "avversari" a 20 passaggi di fila. Quindici, 16, 17, 18, 19... CR7 va in scivolata per provare a intercettare la sfera, ma Juan Cuadrado lo beffa con uno scavetto. L'ex Real ci rimane male, mentre la squadra vincitrice esulta. La stessa cosa succederà qualche minuto dopo con Higuain, anche lui al centro del torello e anche lui sconfitto. La squadra di Sarri si prepara così alla vigilia della Champions. E Ronaldo, dopo questo smacco, sarà probabilmente ancora più carico in vista dell'ottavo al Parc OL