Lione-Juventus, la conferenza di Sarri LIVE

DOMANDA A BONUCCI - Lione ti ha sempre portato fortuna, può segnare la svolta?



"Mi riporta in mente bellissimi ricordi, sia con la Juve che con la Nazionale. È il posto giusto per dimostrare ancora una volta che la Juventus, quando arriva il momento che conta, c'è. Abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions con due partite d'anticipo, cosa mai successa, siamo primi in campionato e abbiamo pareggiato in trasferta nella gara d'andata di Coppa Italia. Sono risultati importanti, poi non so cosa ci si aspettasse dalla Juve, fare di più era difficile. Ora comincia un altro momento della stagione, noi siamo pronti a viverlo con grande entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo".