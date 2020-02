Lione-Juventus, tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League

I bianconeri hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la sesta stagione consecutiva. Sono stati inoltre l'ultima squadra a vincere nella competizione sul campo dei francesi, che fin qui hanno trovato solo due successi e che non si qualificano ai quarti da 10 anni. Squadre in campo mercoledì alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport canale 252

Quando e a che ora si gioca Lione-Juventus?

La partita fra Lione e Juventus si giocherà mercoledì 26 febbraio alle ore 21 al Groupama Stadium di Lione.

Dove è possibile guardare Lione-Juventus?

Il match fra Lione e Juventus verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Daniele Adani, a bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. Diretta Gol Federico Zancan.

Quali sono i precedenti fra le due squadre?

Sorride Sarri, perché il Lione non ha mai vinto contro la Juventus in competizioni europee (1N, 3P), perdendo entrambe le partite in casa contro la squadra italiana con lo stesso punteggio (0-1 ai quarti di finale dell’Europa League 2013/14 e nella fase a gironi della Champions League 2016/17). Inoltre i francesi sono stati eliminati in entrambe le precedenti occasioni in cui hanno affrontato squadre italiane nella fase a eliminazione diretta di Champions League: 1-3 complessivo contro il Milan nel 2005/06 (quarti di finale) e 0-2 contro la Roma nel 2006/07 (ottavi di finale). Dall’altra parte, la Juventus ha sempre passato il turno contro squadre francesi in queste fasi della competizione (4/4).

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

La Juventus arriva all'appuntamento forte della vittoria di Ferrara sulla Spal, che l'ha consolidata al primo posto in classifica ad un punto di vantaggio sulla Lazio seconda. Il Lione, dal canto suo, è tornato a vincere in Ligue 1 contro il Metz un mese dopo l'ultimo successo (con il Tolosa lo scorso 26 gennaio). I francesi sono settimi in classifica e rincorrono la zona Europa League, distante sei punti.

Curiosità

Il Lione è la squadra francese che ha raggiunto più volte la fase a eliminazione diretta di Champions League (11). Tuttavia, sono passati 10 anni dall’ultima volta in cui ha superato gli ottavi di finale (2009/10). Infatti, ha segnato solo tre gol nelle ultime nove partite in questa fase del torneo (1V, 2N, 6P). La Juventus, invece, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per la sesta stagione consecutiva, la striscia più lunga di sempre per i bianconeri. Nelle ultime cinque edizioni, ha superato gli ottavi di finale in quattro occasioni, con l’unica eccezione nel 2015/16, quando venne eliminata dal Bayern Monaco (4-6 complessivo). Sette delle ultime otto partite interne di Champions League del Lione sono finite in parità (1V), quattro delle quali per 2-2. La Juventus è stata l'ultima squadra a trovare il successo su questo campo nella competizione, 0-1 nell'ottobre 2016. La squadra di Sarri ha perso solo una delle ultime sette trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League (4V, 2N), sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid agli ottavi di finale della scorsa stagione. Non ottimale il rendimento europeo dei francesi, che hanno vinto due delle sei partite del girone in questa Champions League (2N, 2P), il peggior risultato al pari dell'Atalanta tra le 16 squadre ancora in corsa per il trofeo.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Garcia dovrà fare a meno del suo giocatore più pericoloso, ovvero Memphis Depay (sei gol, quattro assist) che ha preso parte attiva al 45% dei gol di Lione in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (10/22). Tra i sette giocatori con almeno 50 gol all’attivo in Champions League, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è l'unico ad aver segnato più reti nella fase a eliminazione diretta (65) rispetto alla fase a gironi (63). Inoltre, ha fornito più assist contro il Lione (quattro) rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione.