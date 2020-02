C'era un po' di apprensione nelle ultime ore per quanto detto e scritto, in merito agli appelli lanciati dai sindaci dei paesi limitrofi a Lione. Erano tutti preoccupati per l'arrivo delle migliaia di tifosi in arrivo dall'Italia per la questione del Coronavirus, ma in questo momento non sono previsti controlli. Ai tifosi che sono arrivati in auto e in pullman attraverso il traforo del Frejus è stato soltanto controllato il passaporto, come da prassi, senza che venissero prese ulteriori misure di sicurezza legate all'allerta coronavirus.