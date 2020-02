Lione-Juventus, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Trasferta in Francia nell'andata degli ottavi di finale di Champions per i bianconeri. Sarri convoca tutto l'organico e recupera Pjanic dal 1'. In lista anche Higuain, Khedira e Douglas Costa. A centrocampo Rabiot sorpassa Matuidi, attacco affidato a Ronaldo con il supporto di Dybala e Cuadrado. Fischio d'inizio alle 21: diretta Sky Sport Uno

Riparte il cammino della Juventus in Champions League. I bianconeri sfidano nell'andata deli ottavi di finale il Lione, che non ha mai vinto questo scontro diretto nelle competizioni europee (un pareggio e tre ko). La gara del Parc Olympique Lyonnais sarà trasmessa mercoledì 26 febbraio alle 21:00 in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

La probabile formazione del Lione

Privo di Depay, infortunato, e senza Youssuf Kone, Rafael, Solet e Reine-Adelaide, Rudi Garcia pensa al 3-5-2 per il suo Lione, con la stellina Houssem Aouar che potrebbe rappresentare il centrocampista a sostegno del duo d'attacco formato da Moussa Dembele (14 centri in stagione ) e Toko Ekambi. In difesa ci saranno Denayer, Marcelo e Marçal davanti a Lopes. Gli esterni di centrocampo saranno Dubois e Cornet, con Tousart davanti alla difesa e Terrier a completare la linea.

LIONE (3-5-2) probabile formazione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Terrier, Cornet; Dembele, Toko Ekambi. All.: Garcia

La probabile formazione della Juventus

Maurizio Sarri ha convocato per la trasferta francese tutti i giocatori in organico, tranne Demiral infortunato. Nella lista ci sono anche Higuain, Douglas Costa e Khedira. L'argentino dovrebbe partire dalla panchina, mentre il tedesco e il brasiliano ("Stiamo valutando" ha detto di quest'ultimo l'allenatore bianconero) potrebbero andare in tribuna. Recupera anche Pjanic, che affronterà la sua ex squadra. "Ha lavorato bene e potrebbe far parte dell'undici iniziale" ha detto Sarri del numero 5 bosniaco. La partita contro la Spal ha visto il ritorno in campo dal 1' di Giorgio Chiellini, ma al centro della difesa dovrebbero esserci Bonucci e De Ligt con Danilo e Alex Sandro in fascia davanti a Szczesny. A centrocampo, con Pjanic titolare, per gli altri due posti Bentancur e Rabiot sono in vantaggio su Ramsey e Matuidi. Pochi dubbi in attacco, dove si va verso la conferma del tridente formato da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo, già schierato sabato in campionato a Ferrara.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri