Ilicic non è il primo ad aver segnato 4 o più gol in una singola partita di Champions, ma un record unico è comunque riuscito a stabilirlo. Lo sloveno, infatti, è il primo a esserci riuscito in un match in trasferta nella fase a eliminazione diretta. E ora passiamo in rassegna tutti i membri dell'esclusivo 'Club dei Pokeristi'...

Super Ilicic: "Più invecchio e più sono forte"