9/15

Champions 2016-2017

Per il quarto anno di fila è derby di Madrid in Champions, stavolta in semifinale. Il Real ipoteca la qualificazione con il 3-0 all’andata, con un super Ronaldo protagonista e autore di una tripletta. Il 2-1 dell'Atletico al ritorno non è sufficiente, Simeone ancora una volta fuori "per mano" di CR7. In finale i Blancos stendono la Juventus, 4-1 con doppietta di del portoghese