Nell'edizione attuale della Champions sono stati tentati 4.548 dribbling, di cui 2.483 portati a termine. C'è Leo Messi in cima alla classifica, con un punteggio (dati Opta) che triplica il numero di quelli completati da CR7 (ma con il triplo dei tentativi). Un giocatore dell'Atalanta nella top 10. E chi è il migliore in assoluto per percentuale di successo?