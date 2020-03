Sono già diverse le strutture sportive individuate per contrastare l'emergenza Covid-19 in tutto il mondo. Come dichiarato a Sky dal presidente Gravina la Figc metterà a disposizione Coverciano per la terapia intensiva, mentre in Brasile il Pacaembu di San Paolo e probabilmente anche il Maracanà diventeranno ospedali da campo. A Madrid il Bernabeu sarà trasformato in un centro per l'approvvigionamento e la distribuzione di forniture sanitarie e il Chelsea apre il suo Millennium Hotel a Stamford Bridge per ospitare il personale medico

