Trentacinque anni, ma la ferita ancora brucia. Prepararsi per commentare una partita di calcio e ritrovarsi a stilare un bollettino di guerra, la conta dei morti fra le sirene delle ambulanze. Quella sera siamo precipitati all'improvviso in un film dell'orrore, un incubo in diretta tv. Tutti insieme, chi lo raccontava e chi semplicemente vi assisteva, gli uni più stupiti e impotenti degli altri. Davanti alle immagini della tragedia non aveva più senso niente: una partita giocata quasi a forza, per evitare altri incidenti e altri morti si disse all'epoca, il rigore di Platini, il capitano Scirea che alza la prima Coppa dei Campioni della storia juventina. Non aveva più senso neanche lo scaricabarile delle colpe col senno di poi: uno stadio fatiscente e inadeguato… sono stati i tifosi inglesi ubriachi a caricare gli italiani… li divideva solo una rete da pollaio… è stata la polizia belga che è intervenuta tardi… è stata l'organizzazione che non ha previsto la separazione completa delle due tifoserie.