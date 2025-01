La conferenza stampa di Thiago Motta LIVE

Alla vigilia della partita contro il Benfica, l'allenatore bianconero presenta la sfida, l'ultima della "fase campionato" di Champions, decisiva per assicurarsi un buon piazzamento in classifica. Juventus-Benfica sarà domani, mercoledì 29 gennaio, alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

