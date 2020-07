Venerdì 10 luglio dalle 12 a Nyon gli accoppiamenti per quarti di finale e semifinali: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio per la Final Eight di Champions League

Otto squadre e una formula tutta nuova, con partite secche e una full immersion nel grande calcio europeo fino alla finalissima di Lisbona prevista per il 23 agosto. Manca sempre meno alla Final Eight della Champions League, novità assoluta introdotta a causa della lunga sospensione per il coronavirus. Nella riformulazione del calendario, è stata data priorità ai campionati. Al termine di questi si procederà con le coppe europee, con Champions ed Europa League che si concluderanno dunque durante il mese di agosto. Quando si terranno i sorteggi? I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali della Champions League 2019/20 si terranno venerdì 10 luglio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. La cerimonia del sorteggio inizierà a mezzogiorno.

Dove vederli? I sorteggi saranno dalle 12 in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24 e il live streaming su skysport.it. Conduce Leo Di Bello. In studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani.

Quali squadre parteciperanno alla Final Eight di Champions League? leggi anche Champions ed Europa League: il calendario del 2020/2021 Quattro squadre hanno già la certezza di partecipare a questo evento. Tra queste c'è un'italiana, l'Atalanta, che agli ottavi di finale ha eliminato il Valencia. Gli altri club qualificati sono Lipsia, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Andranno a completare il tabellone le quattro squadre vincitrici degli altri ottavi di finali rimasti da giocare, tra cui quelli di Napoli e Juventus. Queste la gare in programma tra il 7 e l'8 agosto: Barcellona-Napoli (andata 1-1)

(andata 1-1) Juventus-Lione (andata 0-1)

(andata 0-1) Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

(andata 2-1) Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)