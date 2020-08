Secondo l'Equipe, il francese sta bruciando le tappe per recuperare dall'infortunio alla caviglia e dovrebbe essere convocato per la sfida di Champions League contro l'Atalanta in programma il 12 agosto

Il primo comunicato dopo l’infortunio subito lo scorso 24 luglio in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne non aveva lasciato speranze: distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento esterno, stop stimato in 3 settimane. Troppo tempo per vedere Kylian Mbappé in campo conto l’Atalanta il prossimo 12 agosto nel quarto di finale di Champions League. Lo stesso Tuchel, allenatore del Psg, nei giorni scorsi ha parlato di "miracolo necessario" per recuperare in tempo il fuoriclasse francese. Nelle ultime ore, però, l'ottimismo in casa Psg è cresciuto in maniera esponenziale, visto che – secondo quanto riporta l'Equipe – l’attaccante sta bruciando le tappe verso il recupero.

Segnali ed esami incoraggianti leggi anche Mbappé tenta recupero lampo: si allena in piscina I primi segnali incoraggianti sulle condizioni di Mbappé sono arrivati già lo scorso mercoledì, quando il calciatore si è presentato al centro sportivo di allenamento camminando normalmente senza l’aiuto delle stampelle. Fiducia aumentata ancora di più in occasione della finale di Coppa di Lega di venerdì scorso, con Mbappé che – visibilmente di buon umore – è sceso in campo per festeggiare insieme ai compagni la vittoria ai calci di rigore contro il Lione senza mostrare nessun genere di stadio nel camminare. A far sperare sempre più il Psg, sottolinea l'Equipe, sono soprattutto gli incoraggianti risultati degli esami clinici e radiologici ai quali si è sottoposto il giocatore. La caviglia di Mbappé si è rapidamente sgonfiata e l’attaccante è determinatissimo a recuperare in tempo, tanto che il quotidiano transalpino si sbilancia citando una fonte familiare del giocatore che afferma come ci siano "il 90% di probabilità che Kylian sia convocato" per la sfida contro l’Atalanta.