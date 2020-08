Szczesny: "Pronti a rimontare come con l’Atletico"

Il portiere bianconero ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport: "La situazione è molto simile a quella dell’anno scorso e Cristiano Ronaldo si potrà ripetere e fare un altro miracolo. Il nostro scudetto è stato sottovalutato, è stato un anno difficile"

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

La Juventus si prepara ad affrontare il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Wojciech Szczesny vede una squadra pronta per questo appuntamento così importante. "La situazione è molto simile alla partita di ritorno con l’Atletico Madrid dell’anno scorso, dove dovevamo ribaltare un risultato difficile. Faremo di tutto per riuscirci anche stavolta. Ronaldo si potrà ripetere: nelle partite delicate Cristiano fa la differenza, è pronto a fare un altro miracolo" ha detto il portiere intervistato da Sky Sport. Non c’è pericolo che i bianconeri arrivino mentalmente scarichi dopo la vittoria del campionato: "Ritrovare ordine e motivazioni non è difficile, giochiamo per un obiettivo importante. I numeri delle ultime settimane non sono perfetti ma penso che un po’ tutti abbiamo avuto difficoltà. Noi per fortuna abbiamo vinto lo scudetto. Siamo tutti concentrati".

Trofei individuali e di squadra vedi anche Dybala, ottimismo in vista di Juve-Lione Szczesny è stato eletto dalla Lega Serie A come miglior portiere della stagione: "Il premio mi ha dato un po’ di soddisfazione, ma a dir la verità i premi individuali non sono mai stati importanti per me. Contano quelli della squadra, alzati dal nostro capitano: hanno un’importanza diversa". Il polacco ha proseguito parlando dello scudetto: "Credo che sia stato un titolo molto difficile e strano perché il campionato è durato 13 mesi con lo stop del coronavirus. È stato molto sofferto e un po’ sottovalutato perché vincere un campionato non è mai facile, e nove di fila sono qualcosa di straordinario".