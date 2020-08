"Se l'obiettivo è lo scudetto, allora la stagione va bene così ma la Juventus deve avere ambizioni maggiori. E se punti alla Champions come obiettivo, non puoi affrontarla partita dopo partita vedendo fin dove puoi arrivare". Alessandro Del Piero commenta così in collegamento con Sky Sport l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. Il 2-1 dello Stadium non è bastato ai bianconeri per accedere alla Final Eight di Lisbona e al fischio finale Leonardo Bonucci ("L'obiettivo principale era lo scudetto e l'abbiamo raggiunto") aveva dato il suo punto di vista sulla stagione. "La società dovrebbe cambiare mentalità" - è invece l'idea dell'ex capitano bianconero -. "Non ho visto una Juve che ha fatto meglio del Lione in qualcosa di specifico, dal punto di vista del gioco o fisico".