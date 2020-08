Champions, dove vedere Lipsia-Atletico Madrid

La squadra di Nagelsmann sfida quella di Simeone: in palio un posto in semifinale. Partita in calendario alle 21 di giovedì 13 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Un posto in semifinale: è quello che si giocano questa sera Lipsia e Atletico Madrid, protagoniste nel secondo quarto di finale in calendario nella Final Eight della Champions League 2019/20. Di fronte due squadre che non si sono mai incrociate prima nella loro storia. I tedeschi di Nagelsmann hanno superato nel turno precedente il Tottenham, mentre l'Atletico Madrid deve fare i conti con le positività al Covid-19 di Correa e Vrsaljko, che non hanno pregiudicato la disputa della gara. Secondi nel girone, i colchoneros di Simeone hanno eliminato agli ottavi i campioni d'Europa uscenti del Liverpool. Occhio ai rigori: quattro degli ultimi otto gol del Lipsia in Champions League sono arrivati dal dischetto. L'Atletico Madrid ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la quinta volta nelle ultime sette stagioni: nello stesso periodo solo Barcellona e Bayern Monaco hanno fatto meglio.