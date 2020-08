Il Lione è fra le prime otto squadre di Europa. A Lisbona c'è anche la squadra di Rudi Garcia, che dopo aver eliminato la Juventus vuole un'altra impresa: "Manchester City? Come a Torino, sappiamo che i favoriti sono i nostri avversari - ha spiegato l'allenatore a Sky Sport - loro sono stati costruiti per vincere la Champions. Con tutta l'umiltà che ci serve abbiamo ambizione di raggiungere la semifinale". Senza porsi limiti dunque, perché il Lione si sente più forte dopo aver avuto la meglio sulla Juventus agli ottavi: "L'aver passato il turno ci ha dato fiducia, ha dimostrato che in due partite possiamo competere con le grandi di Europa - ha ribadito Rudi Garcia - con il City sarà una gara secca, speriamo di avere più possibilità di passare il turno sapendo che i due primi quarti di finale hanno rimesso in discussione le gerarchie".