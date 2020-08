Clamoroso epilogo all'Alvalade. La squadra di Garcia, dopo aver eliminato la Juve, fa fuori anche il Manchester City: al fischio finale parte la festa in campo per un'impresa che vale la semifinale dopo 10 anni, con maglie in dedica a Prince Kadewere, fratello dell'attaccante Tino e scomparso recentemente. I giocatori di Guardiola perdono un'altra grande occasione e finiscono in lacrime, consolati dagli avversari

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3: GOL E HIGHLIGHTS

DELIRIO LIONE, CHE FESTA IN SPOGLIATOIO. VIDEO