I francesi vincono e convincono contro il Lipsia e volano, per la prima volta nella loro storia, in finale della Champions. Grandi esultanze in campo tra i giocatori di Tuchel (in stampelle), seguite da quelle dei tifosi per i locali e le vie di Parigi. Ecco tutte le immagini della festa del Psg

LIPSIA-PSG 0-3: GOL E HIGHLIGHTS - VIDEO. FESTA NEGLI SPOGLIATOI