2/14

Il 19enne di nazionalità canadese e dalla storia incredibile - nato in un campo profughi del Ghana, dove la famiglia era espatriata per sfuggire alla guerra in Liberia - ha letteralmente fatto a fette la difesa del Barcellona nel clamoroso 8-2 maturato in seminale, a partire dall'azione, strepitosa, che ha portato al gol Kimmich. (Instagram @alphonsodaviess)





Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gol e highlights