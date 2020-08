Le parole dell'allenatore tedesco in vista della partita di Lisbona (diretta su Sky Sport domani alle 21): "Il Paris ha qualità in attacco, ma non cambieremo il nostro atteggiamento: dovremo essere bravi con il pressing". Boateng, non al meglio, unico dubbio di formazione: "Lo valuterò nella rifinitura"

Sarà il solito Bayern Monaco (o comunque proverà a esserlo) quello che affronterà il PSG domani in finale di Champions League. La velocità di Neymar e Mbappé non sembra preoccupare l'allenatore dei bavaresi, Hans-Dieter Flick. "L'idea è di imporre il nostro atteggiamento di gioco: cercheremo di tenere alta la linea del pressing e della difesa. Poi, vedremo cosa accadrà", ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia. Poi ancora: "È una finale, una partita aperta. Non penso che dovrò cambiare molto rispetto alle scorse esibizioni - ha ribadito l'allenatore tedesco -. Non dovremo concedere spazio ai nostri avversari, cerchereremo di arginarli. Il PSG è una squadra assai simile al Barcellona. Li abbiamo studiati".

Dubbio Boateng vedi anche Il Bayern stende il Lione: 3-0, finale con il Psg Flick ha un unico dubbio di formazione. Jerome Boateng non è al meglio per un problema muscolare (è uscito a metà della partita contro il Lione). Pronto al suo posto, se non dovesse farcela, Sule. "Lo valuteremo nell'ultimo allenamento - ha concluso Flick -. Speriamo sia in grado di giocare. Mi confronterò con lui e lo staff e decideremo".