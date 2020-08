Neymar fa i complimenti, ma sbaglia squadra!

Nulla da fare per il fuoriclasse brasiliano del Psg, sconfitto nella finale di Champions League. Inconsolabile nel post partita, lacrime ma non solo per O Ney: sui social, infatti, l'attaccante si è sportivamente congratulato con i vincitori del trofeo. Peccato che nel suo tweet abbia confuso il Bayern con il Bayer scatenando l'ilarità dei tifosi. E la pronta replica della squadra di Leverkusen

Il sogno era la seconda Champions League da aggiungere in bacheca, trofeo già vinto nel 2015 ai tempi del Barcellona. Peccato che l’epilogo della Final Eight della competizione, decisa da un gol di Coman a Lisbona, abbia premiato per la sesta volta il Bayern Monaco. Serata da dimenticare per il Psg e Neymar, fuoriclasse brasiliano che ha solo sfiorato il gol in una partitissima avara per lui di emozioni. Addio primo trofeo per i parigini, niente bis per l'inconsolabile O Ney scoppiato in lacrime al fischio finale: nemmeno compagni e avversari sono riusciti a consolare l’ex Barça, pianto a dirotto immortalato dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram con una citazione dalla Bibbia ("Ho combattuto una buona battaglia, ho completato la corsa, ho mantenuto la fede"). Ma è spostandoci sull’account Twitter di Neymar che la sua notte da dimenticare ha riservato pure l’ilarità dei tifosi.

"Complimenti al Bayer" vedi anche Neymar inconsolabile, in lacrime dopo il ko. VIDEO Già, perché un tweet dell'attaccante brasiliano ha divertito eccome utenti e appassionati. Il testo? Eccolo: "Perdere fa parte dello sport, abbiamo provato di tutto, lottato fino alla fine. Grazie per il vostro sostegno e COMPLIMENTI al BAYER". Ebbene sì, non si fa riferimento al Bayern Monaco campione d’Europa ma all’altra squadra tedesca dalla denominazione simile. Una consonante in meno utilizzata da Neymar, quanto basta per rendere il suo messaggio virale e chiamare in causa proprio il Bayer Leverkusen.