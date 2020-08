Nonostante il numero dei nuovi contagiati dal coronavirus in Francia abbia raggiunto proprio oggi la quota recordi di quasi 5mila casi, tantissimi tifosi del Psg si sono riversati in massa al Parco dei Principi per assistere alla finale tra la propria squadra e il Bayern Monaco che si gioca allo stadio Da Luz di Lisbona. Cori, fumogeni, grande entusiasmo, qualche mascherina ma, ovviamente, nessun distanziamento

