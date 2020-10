Non solo Barcellona

"Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un'altra sfida nella sfida - ha aggiunto Nedved -. La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu che ha fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più. Gli ungheresi sono un'incognita, non sono i soliti avversari di Champions, ma conoscendo il calcio ungherese, avranno senz'altro molto talento e dovremo stare attenti, in tutte le gare: è sempre la Champions e ogni squadra può metterti in difficoltà".