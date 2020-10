Per l'esordio in Champions League Pirlo va verso l'esclusione di Paulo Dybala dai titolari. L'argentino non ha ancora esordito in stagione. La decisione definitiva è ancora da prendere: ma la Juve potrebbe giocare con Ramsey trequartista più Kulusevski e Morata nella prima dei gironi a Kiev contro la Dinamo

Tutto ruota intorno a Paulo Dybala. Una vigilia intensa con una decisione definitiva ancora da prendere: contro la Dinamo Kiev in Champions arriverà il suo esordio stagionale? Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'argentino, al momento, va verso l'esclusione dai titolari. Fin qui zero minuti giocati in stagione per lui: nella partita poi non giocata contro il Napoli sarebbe stato tra i titolari, doveva entrare a Crotone (a gara in corso) ma l'espulsione di Chiesa ha fatto virare Pirlo e le sue scelte dalla panchina, sarebbe stato pronto per rientrare a inizio stagione ma c'era ancora un infortunio muscolare da superare. E poi l'Argentina: non ha giocato nemmeno con la nazionale per una gastroenterite. Risultato: il 2020-21 per lui deve ancora cominciare.