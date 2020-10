L'allenatore biancoceleste in conferenza stampa: "Con la Samp una delle peggiori prestazioni di sempre, ora mi aspetto un'immediata risposta contro il Borussia Dortmund. Non è l'esordio in Champions che sognavamo, ma vogliamo fare una grande gara soprattutto per i nostri tifosi. Rinnovo? Nessun problema con Lotito. Se ci fosse stato qualche malessere, me l'avrebbe detto"

La Lazio torna a giocare in una fase a gironi di Champions League, quasi 13 anni dopo l'ultima volta. Lo fa in un momento difficile, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato. Sabato è arrivata una pesante sconfitta, per 3-0 contro la Sampdoria. Simone Inzaghi vuole cancellarla subito in quest'importante appuntamento con il Borussia Dortmund, presentato in conferenza stampa dall'allenatore biancoceleste.

Come ti avvicini alla Champions?



"Il nostro esordio avremmo voluto farlo davanti ai nostri tifosi, sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Però, purtroppo, non ci saranno ma cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Arriviamo da una brutta prestazione, la più brutta degli ultimi anni, e dovremo fare una gara diversa. La mia squadra ha sempre mostrato determinazione e aggressività, componenti che dobbiamo mettere in campo. Poi le nostre qualità tecniche le conosciamo".