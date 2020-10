Lazio-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Simone Inzaghi schiera la migliore formazione possibile per l'esordio stagionale in Champions League: Lazio con il 3-5-2, con la coppia d'attacco composta da Immobile e Correa. Tanta qualità anche nel Borussia Dortmund, che risponde con Haaland e Sancho supportati da Reus. Diretta martedì 20 ottobre su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 dalle 20:45

Lazio, Immobile e Correa in avanti

Simone Inzaghi per il debutto in Champions League si affida alla miglior formazione possibile. Tra i pali ci sarà Strakosha, davanti a lui Patric, Luiz Felipe e Acerbi. Sulle fasce agiranno Marusic e Fares, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto insieme a Leiva a centrocampo. In attacco la coppia composta da Immobile e Correa.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.