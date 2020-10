Dinamo Kiev-Juve, dove vedere la partita in tv

Sarà una prima volta da non perdere. Andrea Pirlo all'esordio da allenatore in Champions League, la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo causa coronavirus e con il rebus Dybala. L'argentino scalpita (ancora zero presenze in stagione), ma finora Kulusevski e Ramsey sono i due favoriti per partire dall'inizio alle spalle di Morata. Quella dell'Olimpiyskiy Stadium, contro la Dinamo Kiev allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Mircea Lucescu, sarà anche la prima partita in assoluto della fase a gironi 2020.