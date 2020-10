Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni

Gasperini affronta la trasferta in Danimarca senza Malinovskyi, per un problema muscolare all'addome. Out anche Piccini, Caldara e Gollini. Calcio d'inizio alle 21 di mercoledì 21 ottobre, diretta Sky Sport Arena (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

Il gruppo D inizia in Danimarca per l'Atalanta, che dopo aver superato la fase a gironi dello scorso anno in un modo a dir poco pirotecnico, spera di poter gestire più agilmente la pratica in questa stagione. Missione non facile ma alla portata. Liverpool a parte, avversari come Ajax e Mitdyjlland possono essere domati senza troppo affanno dalla Dea che abbiamo imparato a conoscere. Si gioca alle 21, il clima potrebbe non essere clemente ma tra gli uomini di Gasperini ci sono Hateboer, Freuler e Gosens che con le basse temperature ci sono cresciuti.