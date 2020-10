Brutte notizie per Koeman, che in vista della sfida di Champions contro i bianconeri perde l'attaccante brasiliano: da valutare i tempi di recupero CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Non soltanto la pesante sconfitta nel Clasico con il Real Madrid, per il Barcellona continuano le brutte notizie. Nella prossima gara di Champions League, il big match del girone G contro la Juventus, Ronald Koeman non avrà a disposizione Philippe Coutinho, che nel corso del match contro i Blancos ha riportato la lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero del brasiliano, che non sarà dunque presente all'Allianz Stadium: un'altra assenza importante per il Barça, che nella seconda giornata della fase a gironi di Champions dovrà fare a meno anche di Gerard Piqué, espulso all'esordio contro il Ferencvaros e dunque squalificato.

Il report medico Juventus Niente lesioni per Bonucci, ce la fa col Barça? A rendere noto l'infortunio di Coutinho è stato lo stesso Barcellona attraverso questo report medico pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Gli esami medici ai quali è stato sottoposto Philippe Coutinho hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra". Il club catalano ha anche precisato che i tempi di recupero verranno stabiliti "in base all’evoluzione della situazione". Contro il Real Madrid Coutinho ha giocato tutta la gara e in totale in questa prima parte di stagione ha collezionato 6 presenze tra Liga e Champions, segnando anche 2 gol.