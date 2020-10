Atalanta-Ajax, dove vedere la partita in tv

Una storica prima volta. L'Atalanta ospita l'Ajax e lo stadio di Bergamo torna teatro di una sfida europea dopo 29 anni. Dopo il successo per 4-0 all'esordio nella Champions League 2020/21 sul campo del Midtjylland, i nerazzurri di Gasperini ospitano gli olandesi in un incrocio inedito. La squadra di Ten Hag ha perso all'esordio in casa contro il Liverpool ma è imbattuta nelle ultime nove trasferte di Champions e non perde da sette partite contro squadre italiane. Gasperini proverà ad affidarsi al suo attacco: l'Atalanta infatti ha segnato 21 gol in 10 partite di Champions League, con una media di 2.1 a incontro. Solo il Real Madrid (2.12) ha fatto meglio nella storia dell competizione. Fari puntati in attacco su Duvan Zapata, due reti e un assist nelle ultime due presenze in Champions League, e Dusan Tadic, a caccia di riscatto dopo non aver segnato nelle ultime 11 partite della competizione. Risultati opposti per le due squadre nel weekend di campionato: Atalanta ko per 3-1 in casa contro la Sampdoria, l'Ajax ha infilato uno storico 13-0 al Venlo in trasferta.