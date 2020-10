Brugge-Lazio, dove vedere la partita in tv

I biancocelesti vogliono confermare il momento positivo anche contro i belgi dopo i successi su Borussia Dortmund e Bologna. Club Brugge-Lazio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Dopo la vittoria emozionante sul Borussia Dortmund , la Lazio affronta il Club Brugge per consolidare il primato nel girone F di Champions League . Contro la squadra belga, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di diversi giocatori (tra cui Immobile e Luis Alberto ), tra infortuni e tamponi dall’esito ancora sconosciuto. La gara sarà diretta dall’esperto arbitro inglese Anthony Taylor .

Dove vedere Brugge-Lazio in tv

La sfida tra Club Brugge e Lazio, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, sarà trasmessa in diretta da Sky alle 21:00 sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. La telecronaca sarà di Federico Zancan, con il commento tecnico di Fernando Orsi. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni.